'Squid Game dizisi çalıntı' iddiası sosyal medyaya damga vurdu

18 Ekim 2021 Pazartesi, 09:41

Yayınladığı günden itibaren tüm dünyada inanılmaz bir ilgi gören Squid Game, en çok izlenen diziler arasında yerini aldı. Son olaral ise sosyal medyanın gündemini meşgul eden diziyle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

İddiaya göre, Squid Game dizisi As the Gods Will isimli bir Kore filmi ile birebir benzerlikte sahnelere sahip.

Güney Kore yapımı olan Squid Game dizisinin, 2014 yapımı Kore filmi As the Gods Will filmi ile aşırı benzer sahneler içeren dizinin bu yapımdan çalıntı olabileceği düşünülüyor.

Webtekno'da yer alan habere göre; bu Japon yapımı filmde bir grup lise öğrencisi, öğretmenlerinin ölmesi sonucunda aynı Squid Game’deki gibi kaybetmenin sonucu ölüm olan bir takım oyunlar oynamaya mecbur bırakılıyor. Filmdeki ilk oyun Daruma-san ga koronda, Squid Game’deki Kırmızı Işık, Yeşil Işık oyununa çok benziyor.

Bu benzerliğin yanı sıra tıpkı Squid Game'de olduğu gibi As the Gods Will filminde de oyunları kaybedenler ölüyor.

Konsept konusunda benzerlik olsa da, filmdeki lise öğrencileri oyunları oynamaya zorlanıyor. Squid Game’deki oyuncular ise yarışmaya kendi istekleriyle katılıyor.

AS THE GODS WILL'İN KONUSU NE?

Sıradan bir lise hayatı yaşayan Shun Takahata'nın yaşamı değişmek üzeredir. Bir gün öğretmenleri sınıfın ortasında ölür. Bu olayın hemen ardından ise Takahata ve arkadaşları bir ölüm oyunu oynamaya zorlanacaklardır.

Kim için ve ne için yapıldığı bilinmeyen bu oyun, sınıftaki öğrencilerin çoğu için ölüm anlamındadır.

DİZİNİN YARATICISINDAN YANIT

Dünyayı kasıp kavuran Squid Game’in yaratıcısı Hwang Dong-hyuk ise, dizinin 2014’te yayınlanan bir Japon filminin senaryosunu ‘çaldığını’ yalanladı.

Hwang, kendi dizisinin Japon filmi çıkmadan çok daha önce geliştirilmekte olduğunu söyledi:

"İlk oyunun benzer olduğu doğru, ancak ondan sonra hiçbir benzerlik yok. Diziye 2008 ve 2009’da çalışmaya başladım. O sırada ilk oyun zaten ‘Red Light Green Light‘ olarak düzeltilmişti. Bunu söylemek gerekirse ilk ben yaptım diyebilirim."