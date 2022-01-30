Evinde boğazı kesilerek öldürülen kadının oğlu tutuklandı

30 Ocak 2022 Pazar, 14:05

Afyonkarahısar'ın Bayat ilçesinde A.E., 25 Ocak'ta saat 21.00 sıralarında sağlık ekiplerini arayıp, annesi H.E.’nin eve giren hırsızlar tarafından boğazının kesildiğini söyledi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde H.E.’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. H.E.'nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Afyonkarahisar Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. H.E.'nin cesedinin evden çıkarıldığı sırada gelini Ç.E. fenalık geçirdi.

Annesi her gün telefonla görüştüğü saatte aramayınca eve geldiğini, içeri girdiğinde de onu yerde kanlar içinde bulduğunu söyleyen A.E., ifadesine başvurulmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polisin evde yaptığı incelemede eşyaların dağıtıldığı belirlendi. H.E.'nin cenazesi, otopsinin ardından ilçe mezarlığındaki aile kabristanına defnedildi.

A.E., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. İfadeleri çelişkili bulunan A.E., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.