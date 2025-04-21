Evinde kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti
Kastamonu’da evinde kalp krizi geçiren 74 yaşındaki Turgut Türker, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, İnönü Mahallesi Irmak Sokak’taki bir apartmanda ikamet eden ve çilingir ustası olan Turgut Türker (74), geçirdiği kalp krizi sonucu evinin içerisinde düştü.
Apartman görevlisi tarafından bulunan Türker’e olay yerine çağrılan sağlık ekipleri kalp masajı yaptı.
Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Türker, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olay sonrası polis ekipleri, apartmanda incelemelerde bulundu.
Etiketler: #kastamonu #kalp krizi
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