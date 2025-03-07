Evinde sentetik ecza hapı ele geçirilen zanlı tutuklandı
İzmir'in Konak ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda evinde 275 bin 800 sentetik ecza hapı ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan M.İ'nin (54) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
NE OLMUŞTU?
Konak ilçesinde 1 Mart'ta bir eve baskın düzenleyen polis ekipleri, 275 bin 800 sentetik ecza hapı ele geçirmiş, 1 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Etiketler: #İzmir #Operasyon #uyuşturucu operasyonu
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