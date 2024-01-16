74 yaşındaki şahıs camide ölü bulundu

Çorum’da 74 yaşındaki adam, cami tuvaletinde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

İHA
Yayınlanma: 16.01.2024 - 15:26
74 yaşındaki şahıs camide ölü bulundu
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Çorum'da Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Kuşçu’yu (74) cami tuvaletinde hareketsiz yatarken gören yurttaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrollerde, Kuşçu’nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Ahmet Kuşçu’nun cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası cumhuriyet savcısının talimatıyla otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. 


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