Evinde tabancayla öldürülmüş bulundu; 3 şüpheli gözaltında

01 Ocak 2022 Cumartesi, 15:18

Bilecik'te İstiklal Mahallesi Kuvayi Milliye Sokak'ta bulunan apartmanın 3'üncü katındaki daireden silah ve kavga seslerini duyanlar, polise haber verdi.

Adrese gelen ekipler, ev sahibi Hüseyin Kemik’i başından tabancayla 2 kez ateş edilerek öldürülmüş buldu. Bilecik Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince başlatılan cinayet soruşturmasında, olayla bağlantısı olduğu iddiasıyla şüpheliler M.C., H.İ. ve C.K. adlı kadın gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen 3 şüpheli, ifadeleri için emniyete götürüldü.

Hüseyin Kemik’in cansız bedeni ise savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.







