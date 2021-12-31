Genç araştırma görevlisinden acı haber

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde görev yapan Araştırma Görevlisi Uğur Açar banyoda ölü olarak bulundu.

İHA
31 Aralık 2021 Cuma, 13:37
Genç araştırma görevlisinden acı haber
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Olay sabah saatlerinde Zonguldak Merkez'e bağlı Yağcılar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kendisi gibi doktor olan Uğur Açar'ın eşi, eşine ulaşamayınca komşularına haber verdi.

Eve bakmaya gelen komşuları da Uğur Açar'a ulaşamayınca olay polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Uğur Açar'ı banyoda yerde yatar vaziyette buldu. Eve çağrılan 112 sağlık ekipleri Uğur Açar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Açar'ın cenazesi otopsi için Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BEÜ'DEN BAŞSAĞLIĞI

Açar'ın ölümünün ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) bir başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda şöyle denildi:

"Acı kaybımız... 

Üniversitemiz  Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Uğur Açar’ı kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz.  

Değerli sağlık personelimize Allah’tan rahmet, ailesi, sevenleri başta olmak üzere tüm üniversitemize başsağlığı ve sabır dileriz."


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