Evinden uçaksavar mermileri çıktı

Düzce’de polis ekiplerince yapılan rutin denetimde bir şahsın evinden uçaksavar mermisi ile uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

İHA
Yayınlanma: 03.01.2024 - 12:11
Evinden uçaksavar mermileri çıktı
Abone Ol google-news

Düzce’nin Gölyaka ilçesinde polis ekiplerince yapılan rutin denetimde hareketlerinden şüphelenilen şahıs durduruldu. 

Şahsın üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahsın evinde yapılan aramada ise uçaksavar mermileri ile uyuşturucu madde kullanımı aparatları ile 12 gram esrar ele geçirildi. 

Şahıs gözaltına alınırken, mermilere el konuldu.


Düzce uçaksavar şüpheli

İlgili Haberler

İsrail: Suriye’den topraklarımıza uçaksavar füzesi atıldı

İsrail: Suriye’den topraklarımıza uçaksavar füzesi atıldı
Sözleşmeli erin öldüğü kavgada ifadeler ortaya çıktı: 'Mermimiz bitti, kaçtık'

Sözleşmeli erin öldüğü kavgada ifadeler ortaya çıktı: 'Mermimiz bitti, kaçtık'
Haddehanenin hurdalığında 'top mermisi' bulundu

Haddehanenin hurdalığında 'top mermisi' bulundu

En Çok Okunan Haberler