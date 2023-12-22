Haddehanenin hurdalığında 'top mermisi' bulundu
Karabük’te bir haddehanenin hurdalığında 1.Dünya Savaşı’ndan kalma olduğu düşünülen patlamamış top mermisi kontrollü olarak fünye ile patlatıldı.
Karabük Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir demir çelik haddehanesinin hurdalığında; top mermisini fark eden çalışanlar durumu jandarmaya bildirdi.
Jandarma ve bomba imha uzmanı bölgeye sevk edilirken ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu.
Birinci Dünya Savaşı’ndan kalma olduğu değerlendirilen top mermisi bulunduğu yerden alınarak güvenli bir bölgeye götürüldü. Patlamamış olan top mermisi kontrollü olarak fünye ile patlatıldı.
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