Sözleşmeli erin öldüğü kavgada ifadeler ortaya çıktı: 'Mermimiz bitti, kaçtık'

Yayınlanma: 02.01.2024 - 12:12

Güncelleme: 02.01.2024 - 12:28

Olay, geçen yıl 30 Aralık'ta saat 10.00 sıralarında Kocasinan ilçesindeki Yeni Hal Kompleksi'nde meydana geldi.

Pazarcı Nimet Taşdemir, oğlu Sıddık Can Taşdemir ve amcaları Kerem Taşdemir, meyve-sebze almak için geldikleri halde, aralarında husumet bulunan Adem Oral ile karşılaştı. İki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Tabanca ve tüfeğin kullanıldığı kavgada, Adem Oral'ın arkadaşı olan ve izninde Kayseri'ye gelen Sözleşmeli Er Turgut Uzun başından, Adem Oral ise ayaklarından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Turgut Uzun, hastanede hayatını kaybetti; Adem Oral ise tedavisi sonrası taburcu edildi. Çalışma başlatan polis, 3 şüpheliyi kentin farklı adreslerinde yakalayıp, gözaltına aldı. 3 şüpheli işlemlerinin ardından tutuklandı.

"ÖLEN TURGUT'U TANIMIYORUM"

Tutuklanan şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı. İfadede, cinayeti işlediği iddia edilen Sıddık Can Taşdemir, "Karşı taraf, amcamın husumetlisidir. Karşı taraftan Adem Oral'ın kardeşi N.O., babamın oturduğu yerden arabanın kapısını açarak ona yumruk attı. Sonra çok ağır küfürler etti. Üzerini mont ile kapadığım tüfeği elime aldım ve araçtan aşağı indim. Olaydan hemen önce mermiyi sürdüm ve havaya ateş ettim. Bu sırada Adem Oral, aracından silah çekti. Silahı koltuğun arasına sıkışmıştı. Eline gelmedi. Sonra bıçağı alarak babamın üzerine yürüdü. Ben de bu sırada babamı korumak amacıyla Adem'in bulunduğu araca sıktım. Karşı tarafın asıl hedefi, Kerem amcamdı. Onu gördüklerinde silahı, Kerem amcama doğrulttular. Kerem amcam da karşılık verince mermisi bitti. Benim de mermim bitmişti. Adem yaralı halde bize ateş etmeye devam ediyordu ardından olay yerinden kaçtık. Ölen Turgut'u tanımıyorum. Amacım, babamı ve kendimi korumaktı" dedi.

"KİM KİME SIKTI, HATIRLAMIYORUM"

Karşı tarafı tanımadığını öne süren Nimet Taşdemir de ifadesinde şunları anlattı:

"Halden malımı almak için geldiğimde karşı taraf aracı ile önümüze kırdı ve aşağı indiler. Bana yumruk atıp, silahlara sarıldılar. Sonradan olaylar meydana geldi. Kim, kime ateş etti; hatırlamıyorum. Bende tüfek de tabanca da yoktu."

"HAVAYA 2-3 EL ATEŞ ETTİM"

Kerem Taşdemir ise ifadesinde "Kendimizi bir serüvenin içinde bulduk. İftiralara maruz kalıyoruz. Benim cezaevindeki 2 oğlum ile karşı taraf arasında husumet vardı. Halde arkadaşlarımla konuşurken birisi, 'Dışarıda birbirlerini öldürüyorlar' diye bağırdı. Silah sesini duyunca dışarı çıktım. Adem ile Sıddık Can birbirlerine ateş ediyorlardı. Ardından bana her yerden ateş edilmeye başlandı. Mermilerden biri montuma, diğeri sağ baldırımdan bacağıma isabet etti. 2 adet saçma vücuduma isabet etti. Havaya 2-3 el ateş ettim. Kimseyi hedef almadım ardından Sıddık Can'ı yanıma aldım. Amacım, onun yaralanmasını engellemekti. Karşı taraf, soyadı Taşdemir olan herkese husumet beslemektedir. Zannedersem kan davası güdüyorlar. Zaten bunlarla karşı karşıya gelmemek için pazarcılığı bıraktım" dedi.