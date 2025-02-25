Evine baskın yapıldı! 33 yıl hapisle aranıyordu: Kaçarken yakalandı

Adana’da hırsızlık suçundan 33 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü saklandığı evin çatısından başka bir ikametin çatısına atlayarak kaçarken yakalandı.

Evine baskın yapıldı! 33 yıl hapisle aranıyordu: Kaçarken yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 25.02.2025 - 09:54

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçundan 33 yıl 1 ay 12 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü İsa Kaya’yı yakalamak için çalışma başlattı

Polis yaptığı çalışma neticesinde İsa Kaya’nın, Bey Mahallesi Barbaros Caddesinde bir müstakil evde saklandığını belirledi.

EVE BASKIN

Polis söz konusu eve baskın yaptı. Baskın sırasında İsa Kaya, bulunduğu evin çatısından başka evin çatısına atlayarak kaçmak istedi. Ancak polis şüpheliyi kovalamaca sonucu kısa sürede yakaladı.

22 SUÇ KAYDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan İsa Kaya, cezaevine teslim edildi.

Öte yandan, şüphelinin hırsızlık, yağma ve ruhsatsız silah taşıma gibi suçlardan 22 suç kaydı olduğu öğrenildi.


Etiketler: #Adana #hırsız

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