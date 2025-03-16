Şanlıurfa'da AKP'li belediye meclis üyesinin aracına silahlı saldırı!

Yayınlanma: 16.03.2025 - 14:57

Güncelleme: 16.03.2025 - 15:01

Birecik’in Kural Mahallesi girişinde gece saatlerinde; sahur vakti evine gitmekte olan ve yola konulan taşlar nedeniyle hızını düşürmesi sağlanan Mahmut Dirier’in kullandığı hafif ticari araca kimliği belirsiz kişi veya kişilerce uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.

ŞÜPHELİLER KAÇTI!

Aracına çok sayıda mermi isabet eden Diner, saldırıyı yara almadan atlatırken, şüpheli veya şüpheliler ise kaçtı.

Diner'in ihbarıyla olay yerine gelen jandarma ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.