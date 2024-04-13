Evine girdikleri kişiyi bağlayıp soygun yaptılar: Köpeğini bile çaldılar!

Avcılar'da evine girdikleri Iraklı adamın ellerini ve ayakların bağlayıp evden para ve köpeğini çalan 6 Filistinli yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 13.04.2024 - 11:29
Evine girdikleri kişiyi bağlayıp soygun yaptılar: Köpeğini bile çaldılar!
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Olay, Denizköşkler Mahallesi Ahmet Kaya Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Irak uyruklu Alı Hameed'in evine gelen 5 Filistinli, ev sahibinin ellerini ve ayaklarını bağladı.

Şüpheliler ardından evde arama yaparak 3 bin dolar, 2 bin lira, ziynet eşyaları, saat, kredi kartları ve köpeğini alıp evden koşarak uzaklaştı.

Iraklı Alı Hameed bir süre sonra kendi imkanlarıyla ellerini çözerek polise haber verdi. Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri Iraklı adamın şikayeti üzerine şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, 2 gün boyunca çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin Ambarlı Mahallesi'nde bir sokakta binaya girdiklerini tespit etti. Şüphelilerin adresinin belirlenmesinin ardından polis ekipleri eve operasyon yaptı.

Operasyonda, S.A., M.A., A.A., H.A., N.E.G ile A.G. gözaltına alınırken şüphelilerin evden çaldıkları kartlar, belgeler ve köpeğin yanı sıra çok sayıda hap şeklinde uyuşturucu ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

Gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 6 şüpheli çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Şüphelilerin evden koşarak uzaklaştığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.


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