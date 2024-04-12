Meral Akşener’den YSK’ya tepki: ‘Hırsızların masasına haram olarak sundu’

Yayınlanma: 12.04.2024 - 20:12

Güncelleme: 12.04.2024 - 20:12

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Ordu'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesine yönelik Yüksek Seçim Kurulu'na yaptığı olağanüstü itiraz başvurusunun reddedilmesine ilişkin X hesabından açıklamada bulundu.

"HIRSIZLARIN MASASINA HARAM OLARAK SUNMUŞTUR"

Akşener'in açıklamasında şunları kaydetti:

"Seçim şaibelerine karşı bu kadar istikrarlı olarak; adaletsiz, ciddiyetsiz ve basiretsiz kararlar veren bir Yüksek Seçim Kurulu, bizden başka hiçbir ülkeye nasip olmamıştır...

98 bin oyun geçersiz olduğu, kullanılmayan zarf ve oy pusulalarının havalarda uçuştuğu, sandıkların başında "partili" devlet memurlarının bulunduğu ve daha birçok garabetin kanıtlarla ortaya konulduğu Ordu seçimlerine yönelik tüm itirazlarımıza, YSK bugün red kararı vermiş...

YSK, Orduluların iradesini yok sayarak kendi tarihine bir leke daha sürmüştür.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Adayımız Enver Yılmaz'ın sandıkta milletimizden aldığı helali, hırsızların masasına haram olarak sunmuştur.

Kendini hâlâ millet iradesinden üstün görenlere bir kez daha hatırlatmak isterim ki;

Doğruların elbet bir gün ortaya çıkmak, hakkın da elbet bir gün sahibini bulmak gibi çok güzel bir huyu vardır..."

Seçim şaibelerine karşı bu kadar istikrarlı olarak; adaletsiz, ciddiyetsiz ve basiretsiz kararlar veren bir Yüksek Seçim Kurulu, bizden başka hiçbir ülkeye nasip olmamıştır...



98 bin oyun geçersiz olduğu, kullanılmayan zarf ve oy pusulalarının havalarda uçuştuğu, sandıkların… — Meral Akşener (@meral_aksener) April 12, 2024

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti tarafından, Ordu seçimlerine ilişkin 95 sandık kurulu başkanı memurun ve siyasi parti üyesi olduğu, birçok oy pusulasında kat izi bulunmadığı ve çift mühürlü oyların çokluğu iddialarıyla Yüksek Seçim Kuruluna olağanüstü itirazda bulunulmuştu.

Bugün saat 15.00’da toplanan kurulda ise İYİ Parti’nin Ordu seçimlerine ilişkin yaptığı olağanüstü itiraz ele alındı.

Toplantıda İYİ Parti’nin Ordu Büyükşehir Belediyesi seçimleri için ‘tam kanunsuzluk’ sebebiyle yaptığı seçimin iptali ve yenilenmesi talebini reddetti.