Evine hırsız girince yardım istemeye gittiği site yönetiminin şiddetine uğradı
İstanbul Esenyurt'ta evine hırsız giren S.T., bilgi almak için gittiği site yönetiminin şiddetine uğradı. Darp edilen S.T.'nin şikayeti üzerine site yönetiminden gözaltına alınan 4 kişi serbest bırakıldı.
Esenyurt'ta ailesi ile birlikte yaşayan S.T.'nin evine hırsız girdi. Olayda 200 bin TL değerindeki altın takıları çalınan S.T., bilgi almak ve yardım istemek için Özyurtlar Ntowers sitesinin yönetimine başvurdu. Evi soyulan S.T. burada da yönetime yaptığı şikayetin karşılığında darp edildi.
S.T.'nin şikayetçi olması üzerine 4 kişi gözaltına alındı. İfadelerinin ardından 4 kişi serbest bırakıldı.
MAHKEME KARARINA UYULMADI
Site sakinleri Ntowers sitesi yönetimini yaşanan hukuksuzluklar nedeniyle mahkemeye verdi. Büyükçekmece 4. Sulh Ceza Mahkemesi, site yönetiminin aldığı kararları iptal edip 30 gün içinde yeniden toplantı düzenlenmesi kararını verdi. Ancak mahkemenin Haziran 2021'de verdiği karar hala uygulanmadı.
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