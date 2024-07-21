Evini izinsiz günübirlik kiraya veren 2 kişi cezadan kaçamadı
Aydın’ın Söke ilçesinde evini izinsiz olarak günübirlik kiraya veren 2 kişiye toplam 200 bin TL idari para cezası uygulandı.
Söke İlçe Jandarma Komutanlığınca, Söke ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Granta mevkiinde 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu ve umuma açık yerlerin kontrolü uygulaması gerçekleştirildi.
Bu kapsamda konutunu izinsiz olarak günübirlik kiraya verdiği tespit edilen M.S.G. ve E.A. isimli şahıslara 7464 Sayılı Kanun kapsamında ayrı ayrı 100 bin TL idari para cezası uygulandı.
İdari para cezasının uygulanmak üzere hazırlanan evrakların ilgili kuruma gönderileceği öğrenildi.
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