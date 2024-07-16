70 yaşındaki kadın intihara kalkıştı

Yayınlanma: 16.07.2024 - 18:40

Güncelleme: 16.07.2024 - 18:40

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Karadeniz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alzheimer hastası olduğu öğrenilen A.B. (70) adlı kadın 4. katta bulunan evlerinin balkon demirlerine çıkarak intihara teşebbüs etti.

İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye sevk edildi.

Yakınları ile eve giren polis, yaşlı kadını kısa sürede ikna ederek bulunduğu yerden indirdi.