70 yaşındaki kadın intihara kalkıştı

Samsun'da 70 yaşındaki bir kadın 4. kattaki evlerinin balkon demirine çıkarak intihara kalkıştı.

İHA
Yayınlanma: 16.07.2024 - 18:40
70 yaşındaki kadın intihara kalkıştı
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Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Karadeniz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alzheimer hastası olduğu öğrenilen A.B. (70) adlı kadın 4. katta bulunan evlerinin balkon demirlerine çıkarak intihara teşebbüs etti. 

İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye sevk edildi. 

Yakınları ile eve giren polis, yaşlı kadını kısa sürede ikna ederek bulunduğu yerden indirdi.


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