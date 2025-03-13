Evini yaktı: Alevler arasından kurtardılar

Yayınlanma: 13.03.2025 - 21:20

Güncelleme: 13.03.2025 - 21:20

Gülük Mahallesi Türkmen Sokak üzerinde meydana gelen olayda; psikolojik sorunları olduğu iddia edilen M.K., 5 katlı apartmanın 4. katında bulunan evini yaktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, eve giren itfaiye ekipler ide M.K.'yı alevlerin arasından çıkardı.

M.K. ambulansta tedavi altına alınırken, itfaiye ekipleri de yoğun çalışma sonucu yangını söndürdü. Polis ekipleri de geniş çapta maddi hasarın oluştuğu evde inceleme yaptı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.