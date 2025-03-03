Saç kurutma makinesi evi yaktı: Bir oda tamamen kül oldu!

Yayınlanma: 03.03.2025 - 11:02

Güncelleme: 03.03.2025 - 11:07

Gülistan Mahallesi 2818 Sokak’ta bulunan dört katlı bir binanın ikinci katındaki bir dairede saat 09.00 sıralarında yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, kiracı Asiye Çapar’ın yaşadığı dairede saç prizde unutulan saç kurutma makinesinden çıkan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. Alevleri fark eden Çapar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

EV KÜL OLDU

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına aldı. Şans eseri yaralanan olmazken, dairedeki bir oda tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.