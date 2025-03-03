Saç kurutma makinesi evi yaktı: Bir oda tamamen kül oldu!

Isparta’da bir dairede prizde unutulan saç kurutma makinesinden çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu. Can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olayda, dairenin bir odası tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Saç kurutma makinesi evi yaktı: Bir oda tamamen kül oldu!
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 03.03.2025 - 11:02

Gülistan Mahallesi 2818 Sokak’ta bulunan dört katlı bir binanın ikinci katındaki bir dairede saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. 

Edinilen bilgilere göre, kiracı Asiye Çapar’ın yaşadığı dairede saç prizde unutulan saç kurutma makinesinden çıkan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. Alevleri fark eden Çapar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

EV KÜL OLDU

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına aldı. Şans eseri yaralanan olmazken, dairedeki bir oda tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.


İlgili Haberler

VIP odalarda fuhuş... Isparta'da masaj salonlarına operasyon: 10 tutuklama

VIP odalarda fuhuş... Isparta'da masaj salonlarına operasyon: 10 tutuklama
Isparta'da 'baca' yangını paniği: 2 katlı ev kül oldu

Isparta'da 'baca' yangını paniği: 2 katlı ev kül oldu
Isparta’da bahçe evi soygunu! Hırsızlar tutuklandı, çalıntı eşyalar sahibine teslim edildi

Isparta’da bahçe evi soygunu! Hırsızlar tutuklandı, çalıntı eşyalar sahibine teslim edildi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler