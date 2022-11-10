Uluslararası koruma altında bulunan Göksu Deltası’nda yangın
Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında bulunan Mersin’in Silifke ilçesindeki Göksu Deltası, Taşucu Mahallesi Çavuşbucağı mevkisinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Mersin'in Silifke ilçesindeki Göksu Deltası'nda yangın çıktı.
Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında bulunan deltadaki sazlık alanda, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle alevler yükseldi.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Silifke Şefliği ekipleri sevk edildi.
Ekipler, arazinin bataklık olması nedeniyle deltanın bir kısmında söndürme çalışması yapabildi.
Olumsuz arazi şartları nedeniyle ara verilen söndürme çalışmaları, sabah devam edecek.
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