Son Dakika: Hatay’da orman yangını

05 Kasım 2022 Cumartesi, 15:32

Hatay'ın Dörtyol ilçesine bağlı Kuzuculu Mahallesi'nde öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, alanda soğutma çalışmaları sürüyor. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.