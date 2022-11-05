Son Dakika: Hatay’da orman yangını

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde öğle saatlerinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

DHA
05 Kasım 2022 Cumartesi, 15:32
Son Dakika: Hatay’da orman yangını
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Hatay'ın Dörtyol ilçesine bağlı Kuzuculu Mahallesi'nde öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, alanda soğutma çalışmaları sürüyor. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.


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