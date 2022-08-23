Evinin önünde damadı vuruldu, komşularına tepki gösterdi: 'Yazıklar olsun, komşuluk kalmamış'

23 Ağustos 2022 Salı, 17:33

Cemaliye Mahallesi Zafer Aralığı Sokak’ta, B.D. isimli kişi arkasından gelen bir saldırgan tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Saldırgan daha sonra kayıplara karıştı. Bacağından yaralanan B.D. Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaçan saldırganın yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı.

"KİMSE YARDIMA KOŞMADI"

Öte yandan komşularına tepki gösteren kadın, “Yazıklar olsun, hiç mi komşuluk kalmamış. Kimse de yardıma koşmadı. Komşuluk denen bir şey kalmamış” diye konuştu.