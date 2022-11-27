Evinin önünde dehşeti yaşatmıştı: Gülcan'ı bıçaklayan erkek tutuklandı

Diyarbakır'da ayrı yaşadığı Gülcan Marhan’ı (24) bıçakla yaralayan Ahmet Marhan (32), tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA
27 Kasım 2022 Pazar, 13:15
Evinin önünde dehşeti yaşatmıştı: Gülcan'ı bıçaklayan erkek tutuklandı
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Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi'nde, 25 Kasım günü sabah saatlerinde Gülcan Marhan, 3 aydır ayrı yaşadığı ve koruma kararı bulunan Ahmet Marhan tarafından evinin kapısında bıçaklandı.

TABURCU EDİLDİ

Alt kattaki komşusuna sığınan Gülcan Marhan, polisi haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan, yüzünde kesikler bulunan Gülcan Marhan, 5 saatlik müdahalenin ardından taburcu edildi.

CEZAEVİNE KONULDU

Olayın ardından kaçan Ahmet Marhan ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Ahmet Marhan, Emniyet'teki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 


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