Evinin önünde kanlı pusu... Silahlı saldırıya uğradı!
Ceyhan'da evinin önünde kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğrayan 44 yaşındaki Turan Rigan, hayatını kaybetti.
Adana’nın Ceyhan ilçesine bağlı Namık Kemal Mahallesi 58 Sokak'ta saat 01.00 sıralarında silahlı saldırı meydana geldi.
İddiaya göre, evinin önüne park ettiği otomobilinden inen Turan Rigan (44), kimliği belirsiz kişilerin tabancalı saldırısına uğradı. Evinin önünde pusuya düşürülen Rigan, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yere yığıldı.
ŞÜPHELİLER ARANIYOR!
Saldırının ardından şüpheliler, gecenin karanlığından faydalanarak olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyup dışarı çıkan ve Rigan'ı yerde yaralı halde gören komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Rigan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Rigan'ın cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Cinayet şüphelilerini yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Şener Şen'in ödül törenindeki konuşması gündem oldu
- 2 otomobil güvenlik testinden 'sıfır' yıldız aldı
- Loto dünyasının dahisi: 14 kez büyük ikramiyeyi kazandı
- Büyük umutlarla başlayan dizi final yapıyor
- Akşener'in 'korkak' ifadesine ilk yanıt
- 'Ayıp olmasın diye evlendim' demedim
- ‘Oturum almam için bana yardım etti’
- 7 gollü maçta kazanan Fenerbahçe!
- Asgari ücret zammına göz dikildi!
- Eskişehirspor'dan dünya tarihine geçecek gol!