Evlat edinmek için başvuru yapmışlardı: Engelli Suna kurtarılamadı

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 12:57

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 12:58

Nusratiye Mahallesi'nde mobilya ustası Mehmet ile Ayşe Eser'in tek çocukları Suna, 2 yaşındayken havale geçirince ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. Uzun süre tedavi gören Suna, konuşamaz, hareket edemez ve tepki veremez hale geldi.

Annesi Ayşe Eser, 3 yıl önce geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybedince Suna, babası Mehmet Eser ile baş başa kaldı. Kızına bakmakta zorlanınca komşuları Tuna ailesine giden Mehmet Eser, "Ben artık kızıma bakamıyorum. Size getirdim" dedi.

GÖNÜLLÜ OLARAK BAKIMINI ÜSTLENDİLER

Mehmet Eser, Suna'yı kabul eden aileye noterden, hastanelerdeki sağlık işlemlerini, tedavilerini yaptırmaları yönünde vekalet verdi. Hadiye ve Ramazan Tuna çifti, engelli Suna'ya sahip çıkıp, tüm ihtiyaçlarını gönüllü olarak karşılayarak bakımını üstlendi.

Suna'ya yıllardır bakan aile, onu evlatlık almaya karar verdi. Ramazan Tuna, eşinin Suna'yı çok sevdiğini, Suna'nın da eşine çok bağlı olduğunu belirterek, babası Mehmet Eser'e çocuğu kendi nüfuslarına almak istediklerini söyledi.

EVLATLIK BAŞVURU YAPMIŞLARDI

Bunun üzerine Mehmet Eser, Aile Mahkemesi'ne başvurarak, kızının Tuna ailenin üzerine geçirilmesi için dilekçe ile başvuruda bulundu. Tuna ailesi de aynı mahkemeye Suna Eser'i evlatlık edinmek için başvurdu.

Mahkeme sürerken, rahatsızlanan Suna Eser, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Suna, dün ilçede gözyaşlarıyla toprağa verildi.