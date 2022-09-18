Evlenmek istemediğini söyledi, evi basıldı

18 Eylül 2022 Pazar, 17:56

İstanbul Başakşehir'de kendisini Cemal olarak tanıtan yabancı uyruklu bir şahıs, yabancı uyruklu Danie Ş. ile evlenmek istedi. Danie Ş'nin babası Ahmed Ş. evliliği onaylamadı. Danie Ş. de Cemal isimli şahsı arayarak evlenmek istemediğini söyledi.

EVE GELDİ, MUTFAĞIN CAMINI KIRDI

Kızın istemediğini söylemesi üzerine şahıs, eve gelerek içeriye girdi. Cemal’i karşısında gören Danie Ş., mutfağa saklanarak kapıyı kilitledi. Bunun üzerine Cemal isimli şahıs, mutfağın kapısının camını kırdı. Genç kız bağırarak binada bulunanlardan yardım istedi.

BALKONDAN ALT KATA SARKIP KAÇTI

Danie Ş.'nin bağırması üzerine Cemal isimli şahıs balkona çıktı. Yakalanacağını anlayınca balkondan bir alt kata sarktı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Şahıs, yaralanmadan bir alt katın balkonuna inip, kapıdan çıkarak kaçtı. Eve gelerek inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.