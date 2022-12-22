Pendik’te sobaya tiner kutusu atan genç dehşeti yaşadı: Alevler içinde kaldı
Pendik’te oto tamirhanede bir genç, sobaya tiner kutusu atınca soba adeta bomba gibi patladı. Etrafa saçılan alevler, gencin üzerine de geldi. Adeta alev topuna dönen genç, alevler içerisinde kendisini dışarı atınca yoldan geçen bir servis minibüsüne çarptı.
İstanbul Pendik’te iddiaya göre, oto tamirhanede yemek yiyen bir grup genç içerisindeki Erkan Ç., sobaya tiner kutusu attı. Soba saniyeler sonra bomba gibi patlayınca işyeri alevler içerisinde kaldı. Etrafa saçılan alevler, sobaya tiner kutusunu atan Erkan Ç.'nin de üzerine sıçrayarak kıyafetlerini tutuşturdu.
Adeta alev topuna dönen Erkan Ç. can havliyle dükkandan dışarı koştuğu esnada yoldan geçen bir servis minibüsüne çarptı. Erkan Ç.’nin yardımına mahalleli yangın tüpüyle koştu. Olayda Erkan Ç. ile dükkanda bulunan, isminin Mustafa olduğu öğrenilen bir kişi yaralandı.
Olayı gören yurttaşlar polis, itfaiye ve ambulans ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekipleri oto tamirhanesindeki yangına müdahale ederken, polis ekipleri ise olayla ilgili çalışma başlattı.
“ÇOCUK DIŞARI ÇIKTIĞINDA YANIYORDU”
Olayı gören esnaf Murat Arslan, “Akşam üstüydü, bir anda patlama sesi geldi. Baktığımızda atölye yanıyordu. Sonrasında çocuk bağırarak dışarı çıktı. Biz müdahale ettik, söndürmeye çalıştık" dedi.
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