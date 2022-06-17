Evlerinde uyuşturucu ürettikleri iddia edilen çifte gözaltı

Mersin'de, evlerinde sentetik uyuşturucu ürettikleri iddia edilen çift gözaltına alındı. Aramalarda, hassas terazi de dahil olmak üzere çok sayıda kimyasal madde ele geçirildi.

AA
17 Haziran 2022 Cuma, 09:25
Evlerinde uyuşturucu ürettikleri iddia edilen çifte gözaltı
Abone Ol google-news

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mersin, Akdeniz ilçesi Nusratiye Mahallesi'ndeki bir dairede uyuşturucu imalatı yapıldığını tespit etti. Adrese çok sayıda polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu M.H. ile karısı S.H. yakalandı.

'HASSAS TERAZİ' BULUNDU

İmalathaneye çevrilen evde 18 paket halinde 3 kilo 390 gram sentetik uyuşturucu, 21 şişe uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal madde ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.


Mersin uyuşturucu gözaltı
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler