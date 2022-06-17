Evlerinde uyuşturucu ürettikleri iddia edilen çifte gözaltı

17 Haziran 2022 Cuma, 09:25

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mersin, Akdeniz ilçesi Nusratiye Mahallesi'ndeki bir dairede uyuşturucu imalatı yapıldığını tespit etti. Adrese çok sayıda polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu M.H. ile karısı S.H. yakalandı.

'HASSAS TERAZİ' BULUNDU

İmalathaneye çevrilen evde 18 paket halinde 3 kilo 390 gram sentetik uyuşturucu, 21 şişe uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal madde ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.