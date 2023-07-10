Evlerinin önüne satırla geleni öldüren iki kardeş hakkında karar çıktı

Yayınlanma: 10.07.2023 - 13:14

Güncelleme: 10.07.2023 - 13:14

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Ferhat Macit ile tutuksuz sanık Uğur Macit hazır bulundular. Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, 25 Temmuz 2022 günü, saat 23.00 sıralarında Çağlayan Mahallesi Zuhal Sokak'ta sanık Uğur Macit'in motosikletiyle geçerken alkollü olan maktul Hasan Can Bayırtı'nın "Neden dikkat etmiyorsun" diye bağırdığı anlatıldı.

Maktulün motosiklete tekme atarak sanığı düşürdükten sonra darbettiği, tartışma orada bulunan mahalle sakinleri tarafından yatıştırıldı. Evlerine dağılan taraflardan Hasan Can'ın satır alarak Uğur Macit'in evine gittiği, bunun üzerine Uğur'un kardeşi Ferhat Macit'i çağırdığı, iki kardeş motosiklete bindikleri sırada Hasancan Bayırtı'nın satırla yanlarına geldiği, aralarında çıkan kavgada, sanık Ferhat Macit'in maktulü iki defa bıçakladığı anlatıldı.

Maktul Hasancan Bayırtı'nın Uğur Macit'i darbetmesi ve elinde satırla gelerek kavgayı devam ettirmesi nedeniyle sanıkların hiddetlendiğini belirten savcı, "Haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12'şer yıldan 18'er yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

"MÜDAFAA AMACIYLA GERÇEKLEŞTİRDİM"

Mahkeme heyeti tutuklu sanık Ferhat Macit, "Pişmanım, benim kesinlikle öldürme kastım yoktur, olay esnasında kendimi ve ağabeyimi müdafaa etmek amacıyla gerçekleştirdim" diyerek beraatını istedi.

"BELKİ BİZ MAKTUL OLACAKTIK"

Sanık Uğur Macit ise "Biz böyle olmasını istemezdik, işimizde gücümüzde insanlarız. Olay günü mola için gitmiştim, belki bu olayda iki maktul de biz olacaktık. Kardeşim Ferhat geldikten sonra gerçekleşen olayda maktulle hiçbir fiziki temasım olmadı. Zaten maktule yaklaşma imkanımız yoktu. Sürekli satırı sallıyordu, ona yaklaşmak mümkün değildi. Beraatimi talep ederim" diye konuştu.

AĞABEYE BERAAT, KARDEŞE 10 YIL HAPİS

Mahkeme, sanık Ferhat Macit'i "Kasten öldürme" suçundan önce müebbet hapis verdi. Ancak sanığın haksız tahrik altında bu eylemi gerçekleştirmesi nedeniyle cezası 12 yıl hapis cezasına indirildi. Sanığın duruşmadaki iyi hali nedeniyle indirim uygulayan mahkeme, Ferhat Macit'i 10 yıl hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına hükmetti. Mahkeme, ağabey Uğur Macit'i ise "Kasten adam öldürme" suçunu işlediği sabit olmadığı gerekçesiyle beraatine hükmetti.