Evli olduğu kadını öldürüp intihar etti!

Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 13:33

Güncelleme: 28 Mart 2023 - 13:35

Artvin'in Ardanuç ilçesinde evli olduğu kadını öldüren erkek, ardından intihar etti.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Bereket köyünde gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Özer Bozkurt ile Canan Bozkurt arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası Özer Bozkurt, ateşli silahla Canan Bozkurt'u öldürdü. Fail Özer Bozkurt, cinayetin ardından intihar etti.

Komşularının ihbarı üzerine eve giden jandarma ve sağlık ekipleri, 3 çocuğu olduğu belirtilen Özer Bozkurt ve Canan Bozkurt'un cansız bedenlerini buldu.

Özer Bozkurt ve Canan Bozkurt'un cansız bedenleri, Artvin Cumhuriyet savcılığı tarafından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kadın cinayeti ve intihar ile ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.