Evli olduğu kadını öldürüp intihar etti!

Artvin Ardanuç'ta Özer Bozkurt adlı erkeğin, evli olduğu Canan Bozkurt'u öldürüp, ardından intihar ettiği aktarıldı.

İHA
Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 13:33
Evli olduğu kadını öldürüp intihar etti!
Abone Ol google-news

Artvin'in Ardanuç ilçesinde evli olduğu kadını öldüren erkek, ardından intihar etti.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Bereket köyünde gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Özer Bozkurt ile Canan Bozkurt arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası Özer Bozkurt, ateşli silahla Canan Bozkurt'u öldürdü. Fail Özer Bozkurt, cinayetin ardından intihar etti.

Komşularının ihbarı üzerine eve giden jandarma ve sağlık ekipleri, 3 çocuğu olduğu belirtilen Özer Bozkurt ve Canan Bozkurt'un cansız bedenlerini buldu. 

Özer Bozkurt ve Canan Bozkurt'un cansız bedenleri, Artvin Cumhuriyet savcılığı tarafından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kadın cinayeti ve intihar ile ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

 


Artvin Ardanuç kadın cinayeti kadına yönelik şiddet erkek şiddeti Cinayet intihar

İlgili Haberler

İstanbul'da kadın cinayeti: Birlikte yaşadığı kadını vahşice katleden erkekten pişkin savunma

İstanbul'da kadın cinayeti: Birlikte yaşadığı kadını vahşice katleden erkekten pişkin savunma
Bahçelievler'de kadın cinayeti: Taşla öldürdü, cesedi buzdolabında bulundu

Bahçelievler'de kadın cinayeti: Taşla öldürdü, cesedi buzdolabında bulundu
Esenler'de kadın cinayeti! Katile 'İndirimli' 18 yıl hapis

Esenler'de kadın cinayeti! Katile 'İndirimli' 18 yıl hapis

En Çok Okunan Haberler