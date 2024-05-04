Evlilik hazırlığındaki Ümit Özlale ve Serap Belovacıklı çifti sessizliğini bozdu: Yan yana ilk poz geldi
Spiker Serap Belovacıklı ve İYİ Parti Milletvekili Ümit Özlale'nin evleneceğine dair haberlerin ardından çift sessizliğini bozdu ve yan yana oldukları bir fotoğraf paylaştı.
Sözcü TV spikeri Serap Belovacıklı ve İYİ Parti İzmir Milletvekili de olan Ümit Özlale'nin evleneceği ortaya çıkmıştı.
Bu haberin ardından Belovacıklı ilk kez iddialara yanıt vererek paylaşım yaptı.
“ÖZEL HAYATIMIZI BÖYLE BİR GÜNDEMDE MALZEME YAPMAK…”
İşte o paylaşım:
"Özel hayatımızı böyle bir gündemde malzeme yapmak ne benim ne Ümit’in isteği. İnsanlar geçinemiyor, ülkede hukuksuzluk diz boyu… Birbirinden ÇIKARI olmayan, birbirini seven, sınırlarına, değerlerine, işlerine saygı gösteren, hayatını paylaşmaktan mutluluk duyan, hayatla, birlikte, omuz omuza mücadele edecek iki insan olarak bir yola çıkıyoruz. Güzel yorumlarınız için teşekkür ederiz. Kötü yorum yapanların da canları sağolsun."
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