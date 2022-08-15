Öldürülmeden önce 4 kez polisi arayıp yardım istemiş
Ankara'nın Keçiören ilçesinde tartıştığı eşi Funda Koyuncu'yu (35) 32 yerinden bıçaklayarak öldüren Recep Koyuncu (39) için ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi. Funda Koyuncu'nun olay günü 4 kez polisi arayıp, 'Eşim beni öldürecek' diyerek yardım istediği öğrenildi.
Olay, 8 Ocak'ta Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan Şenlik Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Olaydan 3 gün önce çalıştığı işten ayrılan Recep Koyuncu, evde eşiyle tartışmaya başladı.
32 YERİNDEN BIÇAKLANDI
Tartışmanın büyümesiyle Recep Koyuncu, mutfaktan aldığı bıçakla eşi Funda Koyuncu'yu 32 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Polise teslim olan Koyuncu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Recep Koyuncu hakkında 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle iddianame düzenledi.
2020'DE UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ
Recep Koyuncu, iddianamede yer alan ifadesinde; kendisinin izinli olduğu günlerde çocuğunu annesine götürmek istediğini ama eşinin okula gitmesi için ısrar etmesi üzerine tartıştıklarını söyledi. Tartışma sonrası kendini kaybettiğini belirten Koyuncu, mutfağa giderek ekmek bıçağını aldığını, geldiğinde ise Funda'nın odaya giderek, kapıyı kilitlediğini ve polisi aradığını duyduğunu, bunun üzerine de öldürdüğünü söyledi.
"EŞİM BENİ ÖLDÜRECEK YARDIM EDİN"
İddianamede, Funda Koyuncu'nun polisi 4 defa aradığı ve 'Eşim beni öldürecek, yardım edin' diye ihbarda bulunduğu belirtildi. Ancak Funda Koyuncu'nun bu sırada bıçaklandığı ve Recep Koyuncu'nun da polis eve geldikten sonra teslim olduğu kaydedildi. İddianamede ayrıca çiftin 2020 yılında da kıskançlık nedeniyle tartıştıkları ve Funda Koyuncu'nun eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı yer aldı.
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