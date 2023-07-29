Beren Saat'ten Kenan Doğulu'ya evlilik yıldönümü mesajı

Ünlü oyuncu Beren Saat, Kenan Doğulu ile fotoğrafını paylaşarak evliliklerinin 9. yılını kutladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.07.2023 - 15:34
Beren Saat'ten Kenan Doğulu'ya evlilik yıldönümü mesajı
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Ünlü oyuncu Beren Saat, sosyal medya hesabından 2014'te ABD'de evlendiği Kenan Doğulu'yla olan fotoğrafını paylaşarak evlilik yıldönümünü kutladı.

Saat, Kenan Doğulu’nun kendisini öptüğü kareyi “9. yılımız kutlu olsun sevgilim” notuyla paylaştı.



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