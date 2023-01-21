Evsiz olduğu için kaldığı hastanenin bilgisayarlarını çaldı

Yayınlanma: 21 Ocak 2023 - 11:41

Güncelleme: 21 Ocak 2023 - 13:35

Olay, 13 Ocak'ta, Osmangazi ilçesinde bulunan özel hastanede meydana geldi. Polikliniklerde doktorların kullandığı 7 bilgisayarın çalındığını fark eden hastane görevlileri, polise bildirdi. İhbarla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Erhan Ardıç olduğunu belirledi.

Ekipler, yaptıkları araştırmada 'hırsızlık' ve 'yaralama' dahil farklı suçlardan 17 kaydı bulunan Ardıç'ı yakalamak için harekete geçti. Evi olmadığı için soğuk gecelerde hastanelerde kaldığı belirlenen Ardıç, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen Erhan Ardıç, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ardıç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, bilgisayarlar hastaneye teslim edildi.