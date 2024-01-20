Eylem hazırlığında olan IŞİD istihbarat elemanı Mersin’de yakalandı!

Mersin’de polisin yaptığı çalışmada kaçak yollarla Türkiye’ye gelen eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen IŞİD'in yabancı uyruklu istihbarat elemanı yakalanıp, tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 20.01.2024 - 09:23
Eylem hazırlığında olan IŞİD istihbarat elemanı Mersin’de yakalandı!
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Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri tarafından terör örgütü IŞİD'in faaliyetlerinin tespiti, deşifresi ve engellenmesine yönelik koordineli çalışma gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmada Suriye’nin Halep, Münbiç ve Kobane kentlerinde IŞİD içerisinde istihbarat elemanı olarak faaliyet yürüten yabancı uyruklu Baker Alomar’ın kaçak yollarla Türkiye’ye geldiği tespit edildi.

Anamur ilçesinde bulunduğu belirlenen örgüt üyesinin misilleme amacıyla eylem yapabileceği yönünde bilgiler de elde eden polis operasyon yaptı. Operasyonda şüpheli yakalanarak emniyete götürüldü.

Emniyette ifadesi alınan şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Emniyet IŞİD istihbarat Mersin Operasyon Terör örgütü

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