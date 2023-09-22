Son dakika... Bombalı eylem hazırlığında olan 10 IŞİD üyesi yakalandı!

Yayınlanma: 22.09.2023 - 16:40

Güncelleme: 22.09.2023 - 17:00

İzmir'in Bornova ilçesinde bombalı eylem hazırlığında olan IŞİD üyelerine yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 IŞİD'linin yakalandığını aktardı.

"5'İ TUTUKLANDI, 5'İ ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI"

El yapımı parça tesiri bomba yapımında kullanılan malzeme, jel dinamit lokumu ve çok sayıda silah ile mühimmatın ele geçirildiğini aktaran Yerlikaya, şu bilgileri paylaştı:

"Bombalı eylem hazırlığında bulunan DEAŞ üyelerine yönelik, İzmir Bornova'da düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

MİT Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerini engellenmesine yönelik İzmir İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar kapsamında; Bornova’da örgüt mensuplarının dağlık arazide silah ve patlayıcı yapımında kullanılan malzeme sakladığı ve eylemde bulunabileceği bilgileri elde edildi.

Dağlık arazide yapılan arama tarama faaliyetlerinde; el yapımı parça tesiri bomba yapımında kullanılan malzeme, jel dinamit lokumu ile çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Operasyon sonucu 10 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 5’i tutuklandı, 5’i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Operasyonu gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Terör ve terörizmle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek! Eylem yapmaya hazırlanan hainlere göz açtırmayacağız."