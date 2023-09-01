Adana'da yakalanmıştı... IŞİD sanığı hakkında 15 yıla kadar hapis istemi!

Yayınlanma: 01.09.2023 - 14:38

Güncelleme: 01.09.2023 - 14:38

Terör örgütü IŞİD üyesi olduğu gerekçesiyle 14 Haziran'da tutuklanan Suriye uyruklu A.E.M. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanığın IŞİD'e katılımı artırmak adına toplantılar yaptığı aktarılan iddianamede, A.E.M.'nin dijital materyallerinde terör örgütü mensupları ile yazışmalarının bulunduğu ve Suriye'deki örgüt mensuplarıyla irtibatlı olduğu bilgisine yer verildi.

A.E.M.'nin örgütsel faaliyetlerinde kod adı kullandığı, örgüte ait araçları tamir ettiği, IŞİD üyeliğinden işlem yapılan kişilerle irtibatının bulunduğu, Suriye'de IŞİD işgalindeki bölgede örgütsel ders ve toplantılara katıldığı, ikametinde örgütsel dokümanlar ele geçirildiği, deşifre olmamak için sürekli telefon hattı değiştirdiği ve telefonunda Suriye'deki çatışmalarda yer aldığına ilişkin fotoğraf ve görüntü tespit edildiği, silahlı eylemlerde "savaşçı" sıfatıyla yer aldığı ve örgütten düzenli olarak maaş aldığı kaydedilen iddianamede, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanık A.E.M.'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.