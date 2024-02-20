Eylem hazırlığındaydı: IŞİD’li terörist yakalandı

Kilis’te IŞİD silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 1 terörist yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 20.02.2024 - 16:30
Eylem hazırlığındaydı: IŞİD’li terörist yakalandı
Abone Ol google-news

Kilis il Emniyet Müdürlüğünce yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, IŞİD silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik kent genelinde operasyon başlattı.

Belirlenen adrese yapılan operasyonda, eylem hazırlığında olan bir şüpheli Öncüpınar Sınır Kapısı yakınlarında yakalanarak gözaltına alındı. 

Göz Atın
Santa Maria Kilisesi'ndeki silahlı saldırının zanlıları adliyeye sevk edildi!

Santa Maria Kilisesi'ndeki silahlı saldırının zanlıları adliyeye sevk edildi!
33 ilde IŞİD operasyonu: Yüzlerce şüpheli gözaltına alındı!

33 ilde IŞİD operasyonu: Yüzlerce şüpheli gözaltına alındı!

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi.


kilis haberleri IŞİD haberleri terörist haberleri

İlgili Haberler

IŞİD’in gençlik yapılanmasına operasyon: Gözaltılar var!

IŞİD’in gençlik yapılanmasına operasyon: Gözaltılar var!
İstanbul'da IŞİD operasyonu... Çok sayıda gözaltı var!

İstanbul'da IŞİD operasyonu... Çok sayıda gözaltı var!
İstanbul’da eş zamanlı IŞİD operasyonu: 7 gözaltı

İstanbul’da eş zamanlı IŞİD operasyonu: 7 gözaltı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Sarıyer'de 50 yıllık tapu sorunu çözüldü

Sarıyer'de 50 yıllık tapu sorunu çözüldü
Tiny House nedir? Tiny House modelleri ve projeleri neler?

Tiny House nedir? Tiny House modelleri ve projeleri neler?
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Çalışma saatlerine ilişkin yeni düzenleme!

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Çalışma saatlerine ilişkin yeni düzenleme!
Marsilya’da Gattuso dönemi sona erdi!

Marsilya’da Gattuso dönemi sona erdi!
Kılıçdaroğlu’ndan sert yanıt: ‘Erdoğan’a mecbur değilsiniz’

Kılıçdaroğlu’ndan sert yanıt: ‘Erdoğan’a mecbur değilsiniz’
İsmail Kartal’dan Galatasaray’a gözdağı: ‘Onları evinde yeneceğiz’

İsmail Kartal’dan Galatasaray’a gözdağı: ‘Onları evinde yeneceğiz’
Hamsi gazından zehirlendiler: 3 balıkçı hayatını kaybetti

Hamsi gazından zehirlendiler: 3 balıkçı hayatını kaybetti
21 Şubat 2024 Çarşamba günlük burç yorumları: Koç’tan Balık’a enerjinizi yönlendirin!

21 Şubat 2024 Çarşamba günlük burç yorumları: Koç’tan Balık’a enerjinizi yönlendirin!