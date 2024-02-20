Eylem hazırlığındaydı: IŞİD’li terörist yakalandı

Yayınlanma: 20.02.2024 - 16:30

Güncelleme: 20.02.2024 - 16:30

Kilis il Emniyet Müdürlüğünce yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, IŞİD silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik kent genelinde operasyon başlattı.

Belirlenen adrese yapılan operasyonda, eylem hazırlığında olan bir şüpheli Öncüpınar Sınır Kapısı yakınlarında yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi.