Kızılcık Şerbeti’nde ‘Eylem Tok’ göndermesi: 'Oğlunuzu nefret objesi haline getirdiniz'

Kızılcık Şerbeti dizisinde ehliyetsiz kullandığı aracıyla bir kişinin ölümüne neden olan oğlunu yurt dışına kaçıran yazar Eylem Tok sahnesi gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.04.2024 - 10:35
Kızılcık Şerbeti’nde ‘Eylem Tok’ göndermesi: 'Oğlunuzu nefret objesi haline getirdiniz'
Abone Ol google-news

Show Tv’de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin dün akşamki yeni bölümünde Eylem Tok’a gönderme yapıldı. Ehliyetsiz kullandığı lüks aracıyla Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur’u yurt dışına kaçıran Eylem Tok’a verilen mesajda “Kazayı cinayete dönüştürdünüz. Oğlunuzu nefret objesi haline getirdiniz” ifadeleri yer aldı.

Dizide, Eylem Tok’un 16 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur’un aracıyla Oğuz Murat Aci’nin ölümüne sebep olduğu kazanın benzeri bir sahneye yer verildi.

‘Kıvılcım' karakteri ekranların karşısına geçip olay hakkında konuşma yaptı. Kıvılcım, şu mesajı verdi:

“Her anne baba evladını korumak ister. Bunu anlıyorum çünkü ben de bir anneyim. Ama anne olmak baba olmaz adaletsiz olmak demek değildir. Birisinin canı yanarken bu başkasının yanına kar kalmamalıdır. Bir çocuk bir kazaya karışmış ve çok büyük bir felakete sebep olmuş. Çocuğunu kurtarmaya çalışarak ona iyilik yaptığını sanan anneye sesleniyorum. Oğlunuzun hayatını mahvettiniz. Onu bir nefret objesi haline getirdiniz. Bir kazayı cinayete dönüştürdünüz. Ve ne yazık ki bu olayda tek suçlu kişi sizsiniz.”


Timur Cihantimur haberleri Eylem Tok haberleri kızılcık şerbeti haberleri

İlgili Haberler

'Taş Kağıt Makas' dizisinde Eylem Tok göndermesi

'Taş Kağıt Makas' dizisinde Eylem Tok göndermesi
Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme! ABD'ye kaçan Eylem Tok'un oğlunun kaza öncesi görüntüleri ortaya çıktı

Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme! ABD'ye kaçan Eylem Tok'un oğlunun kaza öncesi görüntüleri ortaya çıktı
ABD'ye kaçmışlardı: Eylem Tok'un ABD'de ev kiralamaya çalıştığına dair yazışma ortaya çıktı

ABD'ye kaçmışlardı: Eylem Tok'un ABD'de ev kiralamaya çalıştığına dair yazışma ortaya çıktı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler