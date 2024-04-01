'Taş Kağıt Makas' dizisinde Eylem Tok göndermesi

Yayınlanma: 01.04.2024 - 13:28

Güncelleme: 01.04.2024 - 13:28

"Taş Kağıt Makas" her hafta seyircisini artırarak ekran yolculuğuna devam ediyor. MF Yapım imzalı dizinin yeni bölümünde işlenecek olay lüks otomobiliyle 5 kişiye çarpıp birinin de ölümüne neden olan 17 yaşındaki oğlunu Amerika’ya kaçıran yazar Eylem Tok’un hikâyesine benzetildi.

Yusuf Pirhasan’ın yönettiği, Uğraş Güneş’in yazdığı dizide Yeliz Akkaya’nın hayat verdiği "Meryem"in oğlu Furkan lüks aracıyla bir kuryeye çarpıyor.



Meryem olayı kapatmak için çare ararken aile büyüğünün de (Atsız Karaduman) desteğiyle önce Katar’a daha sonra Amerika’ya gitmesine karar veriliyor. Avukat Harun (Ozan Güven) ise olayın ailenin şoförü üzerine atılmadığını belirterek duruma isyan ediyor. Dizide Meryem’in 17 yaşındaki oğlu Furkan’a ödüllü oyuncu Doğa Karakaş hayat veriyor.



NE OLMUŞTU?

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart günü arızalanan ATV motorunu emniyet şeridinde durarak kontrol eden gruba, lüks ciple çarpan sürücü kaçtı. Kazada 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Kazayı yapan aracın sürücüsü ise yazar Eylem Tok ile ünlü estetik doktoru Op. Dr. Bülent Cihantimur'un, 17 yaşındaki oğlu T.C. çıktı.

Olay yerine gelerek oğlunu alan anne Eylem Tok, gece 04.30 sıralarında oğluyla birlikte yurt dışına çıkarak Mısır'a kaçtı. Eylem Tok ve oğlunun buradan da ABD'ye kaçtığı ortaya çıktı.

