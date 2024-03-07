Eylem Tok ve oğlu hakkındaki kırmızı bülten talebi Adalet Bakanlığı'na gönderildi

Bir kişinin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok için kırmızı bülten talebi hazırlanarak Adalet Bakanlığına gönderildi.

DHA
Yayınlanma: 07.03.2024 - 14:17
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Eyüpsultan'da lüks ciple, 1 kişinin ölümüne neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C ve annesi Eylem Tok için kırmızı bülten talebi hazırlanarak Adalet Bakanlığına gönderildi.

Eyüpsultan’da 1 Mart 2024 tarihinde saat 23.50 sıralarında 17 yaşındaki T. C.'nin seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan 3 adet ATV tipi araçlara çarpması sonucunda bir kişi ölmüş, birden fazla kişinin yaralanmıştı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 Mart 2024 tarihinde saat 03.50 sıralarında İstanbul Havalimanından Mısır ülkesine çıkış yaptıkları tespit edilen anne Eylem Tok hakkında “Suçluyu kayırma" suçundan ve oğlu T.C hakkında "Bir kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan aynı gün 2 Mart 2024 tarihinde yakalama kararı çıkarmıştı.

Başsavcılık, bugün anne ve oğlu için kırmızı bülten çıkarılması talebi hazırlayarak Adalet Bakanlığına gönderdi.

 

 


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