El Nino etkili olmaya başladı: Sıcaklıklar ortalamanın 12 derece üstüne çıktı

Yayınlanma: 19.09.2023 - 14:05

Güncelleme: 19.09.2023 - 14:05

İlkbahar mevsiminin başladığı Avustralya’da yüksek sıcaklıklar nedeniyle alarm verildi.

Güney Avustralya, Yeni Güney Galler ve Victoria eyaletlerinde rekor sıcaklıklar beklenirken Sydney'de termometreler 34.2 dereceyi gösterdi. Sıcaklıkların Eylül ayı ortalamasından 12 derece yüksek seyrettiği ülkede Meteoroloji Bürosu’ndan yapılan açıklamada, sıcaklıkların artmaya devam edeceği ve mevsim ortalamasının 16 derece üzerine çıkmasının beklendiği ifade edildi.

Meteoroloji Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre Eylül ayında Sydney’de hava sıcaklığının 5 gün art arda 30 derecenin üzerinde seyrederek sıcaklık rekoru kırması bekleniyor.



EL NİNO HAVA OLAYI BAŞLADI

Avustralya Meteoroloji Bürosu, ülkede bugün itibarıyla El Nino hava olayının etkili olmaya başladığını duyurdu. Meteoroloji uzmanı Karl Braganza yaptığı açıklamada, "Kıtanın bazı bölgelerinde, aşırı hava koşullarının etkili olduğunu görüyoruz. Baharın başlamasıyla birlikte sıcak ve kurak uzun bir dönem yaşıyoruz" dedi. Yaz mevsiminde Avustralya'nın büyük bölümünde sıcaklıkların ortalamanın üzerinde seyredeceği belirtilirken orman yangınları ve kuraklık riskinin de yüksek olduğu kaydedildi.



YENI GÜNEY GALLER YANGINLARLA MÜCADELE EDİYOR

Sıcaklıkların arttığı Yeni Güney Galler eyaletinde en az 500 itfaiyeci ve acil durum personelinin 61 yangını kontrol altına almak için mücadele ettiği, 13 farklı noktadaki yangının ise henüz kontrol altına alınamadığı belirtildi. Eyaletin güneyinde 21 okulda eğitime ara verilirken bölgede etkili olan şiddetli rüzgarlar nedeniyle yangın alarmının en yüksek seviyeye çıkarıldığı öğrenildi. Yeni Güney Galler İtfaiye Teşkilatı Komiseri Rob Rogers yaptığı açıklamada, yangın riskinin 2019-2020 yangın sezonundan bu yana en tehlikeli seviyede olduğunu ifade etti.

Avustralya'da 2019-2020 yaz mevsiminde yaşanan orman yangınlarında Türkiye büyüklüğünde bir alan küle dönmüş, 33 kişi ise hayatını kaybetmişti.

ABD'li bilim uzmanları Haziran ayında, Dünya’nın ısınmasına neden olan El Nino hava olayının Pasifik Okyanusu’nda başladığını açıklamış, 2024'ün en sıcak yıl olmasının beklendiğini belirtmişti.

