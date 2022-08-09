Eyüp Sultan Türbesi'ne saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Eyüp Sultan Türbesi'ndeki çekiçli saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Tahrip edilen çinilerin tamiri için çalışma başlatıldı.

DHA
09 Ağustos 2022 Salı, 11:13
Eyüp Sultan Türbesi'ne saldırının görüntüleri ortaya çıktı
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Eyüp Sultan Türbesine dün saat 21.30 sıralarında gelen çekiçli saldırgan, hacet penceresinin sağ ve sol tarafındaki çini levhaların üzerindeki 'pençe' motiflerine zarar verdi. Saldırgana türbenin güvenlik görevlileri müdahale etti. Yakalanan saldırgan polise teslim edildi.

Saldırganın, Prof.Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nce düzenlenmiş yüzde 80 oranında zihinsel engelli raporu olduğu belirtildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ilgili birimleri tarafından tahrip edilen çinilerin tamiri için çalışma başlatıldı.

Bu arada pazar günü akşam saatlerinde gerçekleşen saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde saldırganın bir anda gelerek çekiçle çini levhalara vurduğu görülüyor. 

 


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