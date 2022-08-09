Eyüp Sultan Türbesi'ne saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Eyüp Sultan Türbesi'ndeki çekiçli saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Tahrip edilen çinilerin tamiri için çalışma başlatıldı.
Eyüp Sultan Türbesine dün saat 21.30 sıralarında gelen çekiçli saldırgan, hacet penceresinin sağ ve sol tarafındaki çini levhaların üzerindeki 'pençe' motiflerine zarar verdi. Saldırgana türbenin güvenlik görevlileri müdahale etti. Yakalanan saldırgan polise teslim edildi.
Saldırganın, Prof.Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nce düzenlenmiş yüzde 80 oranında zihinsel engelli raporu olduğu belirtildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ilgili birimleri tarafından tahrip edilen çinilerin tamiri için çalışma başlatıldı.
Bu arada pazar günü akşam saatlerinde gerçekleşen saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde saldırganın bir anda gelerek çekiçle çini levhalara vurduğu görülüyor.
Video Haberler
- Pes dedirten hırsızlık: 'Bizi patron gönderdi' deyip...
- Canlı yayında gelen mesaj Hande Fırat'ı çıldırttı
- Ünlü ekonomistten kritik dolar kuru tahmini
- Cemevi Başkanı'na saldırıyla ilgili yeni gelişme
- Eyüp Sultan Türbesi'ne saldırı: Görüntüler ortaya çıktı
- Kiracısının 'çelik kapısını' çalan ev sahibi konuştu
- Ücretli otoyolda 'katlanır plaka' kurnazlığı
- Heyelan korkusu yaşayan mahalleli için tahliye kararı
- 12 bin isim var...
- Muhammed Nahya'dan Melih Gökçek'i kızdıracak video
En Çok Okunan Haberler
-
- Cemevi: 'Bilgimiz dışında'
- Cemevi Erdoğan'a göre dizayn edildi
- Yedi aydır korunuyorlar
- 12 bin isim var...
- Çelebi'nin eski silah arkadaşı Ali Türkşen konuştu
- Kavala'dan 'Henri Barkey' açıklaması
- 'İslamcı için din siyasettir'
- Çelebi geçmiş paylaşımlarının silinmesi hakkında konuştu
- Zorunlu Trafik Sigortası'nda prim tutarı belli oldu
- Yandaş Ersoy ile Erdoğan'ın kuzeni birbirine girdi