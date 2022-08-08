Eyüp Sultan Türbesi'ne saldırı

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Eyüp Sultan Türbesi'ne çekiçle zarar veren saldırgan gözaltına alındı. Saldırganın, Prof.Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nce düzenlenmiş yüzde 80 oranında zihinsel engelli raporu olduğu belirtildi.

DHA
08 Ağustos 2022 Pazartesi, 12:27

Eyüp Sultan Türbesine dün saat 21.30 sıralarında gelen çekiçli saldırgan, hacet penceresinin sağ ve sol tarafındaki çini levhaların üzerindeki 'pençe' motiflerine zarar verdi. Saldırgana türbenin güvenlik görevlileri müdahale etti. Yakalanan saldırgan polise teslim edildi.

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