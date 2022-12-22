Eyüpsultan'da fabrika yangını!
Eyüpsultan'da bir fabrikada çıkan yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İstanbul Eyüpsultan Pirinççi Mahallesi'nde bulunan araç filtresi üreten bir fabrikada yangın çıktı.
Yükselen dumanları görenler itfaiye haber verdi.
Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi fabrikaya yönlendirildi.
Video Haberler
- Yenidünya ağaçları çiçek açtı
- Şenay Gürler'den Cumhuriyet TV'ye özel açıklamalar
- Göbeklitepe'yi buza işlediler
- Beraber geldikleri dünyada, beraber dünya evine girdiler
- Kadınların hazırladığı örgü yünler, ağaçlara giydirildi
- Kiraya vermediği evini taş müzesine dönüştürdü
- Çıraklıktan mühendisliğe: Burcu usta
- Minyatür eserler, Geri Dönüşüm Parkı’nda sergileniyor
- Mühendisliği bıraktı, Elazığ’da bir ilki başardı
- Denizi olmayan şehirden tonla balık ihraç ediliyor
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu'ndan Soylu'ya çok sert tepki
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan İBB açıklaması
- TÜRK-İŞ'ten asgari ücret toplantısı kararı
- Asgari ücret belli oldu!
- Nusret'e ABD'den yasak
- Rütbesi sökülmüş tabuttaki asker
- İmamoğlu 'o videoya' ilk kez yanıt verdi
- 'Erdoğan’ın kâbusuyum'
- 2022'nin son 'gök olayı': 7 gezegen aynı anda görülecek
- Peker'in yakın çevresine söyledikleri ortaya çıktı