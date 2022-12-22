Eyüpsultan'da fabrika yangını!

Eyüpsultan'da bir fabrikada çıkan yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

DHA
22 Aralık 2022 Perşembe, 13:56
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İstanbul Eyüpsultan Pirinççi Mahallesi'nde bulunan araç filtresi üreten bir fabrikada yangın çıktı.

Yükselen dumanları görenler itfaiye haber verdi.

Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi fabrikaya yönlendirildi. 


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