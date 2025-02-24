Eyüpsultan'da yiyecek arayan domuz sürüsü yola indi

Yayınlanma: 24.02.2025 - 09:36

Güncelleme: 24.02.2025 - 09:36

İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrasında Eyüpsultan Hasdal mevkisinde aç kalan domuz sürüsü, yiyecek aramak için yola indi.

Domuzları gören bir sürücü, aracıyla yol kenarında durarak o anları cep telefonuyla görüntüledi.

Domuzlara korna çalan sürücü "Hey" diyerek seslendi. Fatih Yedikule'de ise bir evin çatısında sansar görüldü.

Nereden geldiği belli olmayan sansar heyecanlı dakikalar yaşanmasına neden oldu.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.