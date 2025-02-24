Eyüpsultan'da yiyecek arayan domuz sürüsü yola indi
İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrası aç kalan domuz sürüsü yiyecek aramak için Eyüpsultan'da yola indi. O anları cep telefonuyla kaydeden sürücü domuzlara korna çalarak "Hey" diye seslendi.
İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrasında Eyüpsultan Hasdal mevkisinde aç kalan domuz sürüsü, yiyecek aramak için yola indi.
Domuzları gören bir sürücü, aracıyla yol kenarında durarak o anları cep telefonuyla görüntüledi.
Domuzlara korna çalan sürücü "Hey" diyerek seslendi. Fatih Yedikule'de ise bir evin çatısında sansar görüldü.
Nereden geldiği belli olmayan sansar heyecanlı dakikalar yaşanmasına neden oldu.
O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Etiketler: #sürü #domuz sürüsü #eyüpsultan
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