Eyüpsultan'da yiyecek arayan domuz sürüsü yola indi

İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrası aç kalan domuz sürüsü yiyecek aramak için Eyüpsultan'da yola indi. O anları cep telefonuyla kaydeden sürücü domuzlara korna çalarak "Hey" diye seslendi.

Eyüpsultan'da yiyecek arayan domuz sürüsü yola indi
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DHA
Yayınlanma: 24.02.2025 - 09:36

İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrasında Eyüpsultan Hasdal mevkisinde aç kalan domuz sürüsü, yiyecek aramak için yola indi.

Domuzları gören bir sürücü, aracıyla yol kenarında durarak o anları cep telefonuyla görüntüledi.

Domuzlara korna çalan sürücü "Hey" diyerek seslendi. Fatih Yedikule'de ise bir evin çatısında sansar görüldü.

Nereden geldiği belli olmayan sansar heyecanlı dakikalar yaşanmasına neden oldu.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

 

 


Etiketler: #sürü #domuz sürüsü #eyüpsultan

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