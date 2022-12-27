Eyüpsultan'daki fabrikada yeniden yangın çıktı
Eyüpsultan'da geçtiğimiz hafta 20 saatlik mücadelenin ardından söndürülen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği fabrikada yeniden yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
İstanbul Eyüpsultan Pirinççi Mahallesi'nde geçen hafta, otomobiller için filtre üreten iki katlı fabrikada yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 saat süren çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.
Yangında haber alınamayan fabrika çalışanı Sedat Cesur'un 24 saat sonra cesedi bulundu.
Soğutma çalışmalarının sonlandığı fabrikada bugün saat 16.00 sıralarında yeniden yangın çıktı.
Yangını, itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek söndürdü.
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