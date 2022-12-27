Esenyurt’ta sitede bulunan 20 katlı binada korkutan yangın!

Esenyurt’ta bir sitede bulunan 20 katlı binanın 18. katındaki dairede yangın çıktı. İtfaiyenin müdahale ettiği yangında can kaybı ve yaralanan olmadı.

İHA
27 Aralık 2022 Salı, 15:24
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İstanbul'un Esenyurt ilçesi Akevler Mahallesi'nde sitede bulunan 20 katlı bir binanın 18. katında yangın çıktı.

Evde kimse bulunmazken, dumanları gören yurttaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri daireye merdiven ile ulaştı.

Camdan içeriye giren itfaiye yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangın nedeniyle panik yaşayan site sakinleri ise kendisini dışarıya attı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken yangının kesin çıkış nedeninin yapılacak olan incelemeden sonra ortaya çıkacağı öğrenildi.


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