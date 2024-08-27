Ezgi Apartmanı için tartışmalı belgeyi hazırlayan heyet, Manolya Apartmanı davasında: 'Sipariş usulü rapor'

Yayınlanma: 27.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 27.08.2024 - 04:00

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybedenler adalet ararken yargılamalara kuşku düşüren gelişmeler sürüyor. Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bulunan ve depremlerde yıkılan Manolya Apartmanı’nın dava dosyası, Ezgi Apartmanı dava dosyasında verdikleri rapor ile büyük tepki çeken ve sonrasında davadan affını isteyeceği iddia edilen bilirkişi ekibine verildi. Cumhuriyet’e konuşan kayıp yakını ve dava avukatı Mustafa Müdüroğlu, “Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden Manolya Apartmanı davamızda dosya 31 Temmuz itibari ile bilirkişi heyetine tevdi edildi. Tevdi edilen bilirkişi heyeti şu isimlerden oluşuyor; B. S., M. U., C. Ö., H. E. ve T. Ç. Bu Ezgi Apartmanı dosyasında ikinci bilirkişi raporunu hazırlayan heyet” dedi.

YURTDIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI

Müdüroğlu, “Bu heyet, siyasi baskı sonucunda suçları aklama amaçlı, adeta sipariş usulü rapor hazırlamıştır. Endişemiz davamızdaki çok güçlü sanıkların aynı siyasi baskı ile sipariş usulü rapor hazırlatıp kendilerini aklamaya çalışmaları” vurgusunu yaptı.

Manolya Apartmanı’nın yıkılan A blokunda dükkânın içerisine dahil edilen alanda MADO sahipleri tarafından kurulan Tarhanacı Kafe’de ve B blokun altındaki Haşiroğlu Tarhana’nın olduğu alanda kolon, kiriş, tabla kesme ve kat birleştirme yapıldığı iddia edilmişti. MADO’nun sahibi ve MADO’ya ait Tarhanacı Kafe’nin ortağı A.K., MADO Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve Tarhanacı Kafe’nin ortağı M.S.K. ile Tarhanacı Kafe ortakları A.E. ve M.E’nin de bulunduğu altı sanık için yurtdışına çıkış yasağı koyulmuştu.

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BİLİRKİŞİ HEYETİ İÇİN SUÇ DUYURUSU

Zemin katındaki pastanede kolon kesildiği tespit edilen Ezgi Apartmanı’nın yıkılmasıyla ilgili Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nin talebi üzerine yeni bilirkişi heyeti, hazırladıkları raporu mahkemeye gönderdi. “Kesildiği öne sürülen kolonun binanın yıkılmasında etkisi yoktur” şeklinde hazırlanan ve 31 Temmuz’da dosyaya giren raporda tutuksuz müteahhit Yakup Aktaş (82) ile 12 yıl önce yaşamını yitiren statik proje müellifi inşaat yüksek mühendisi Kemal Türkarslan “asli kusurlu” gösterilirken fenni mesul Mehmet Tekin (60) ile kolon kestikleri öne sürülen pastane işletmecileri firari sanıklar Sami Kervancıoğlu (58), Mustafa Pekel (48) ve iç mekan tasarımcısı Ertan Danacı’ya (52) herhangi bir kusur atfedilmedi.

Kamuoyunun tepkisini çeken rapor üzerine bilirkişi heyeti, 12 Ağustos’ta mahkemeye verdiği dilekçe ile Said Bey Sitesi davasından çekildiğini belirtti. Heyetin, aynı tarihte Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ne de aynı dilekçeyi vererek 18 dosyadan daha çekildiği belirtildi. Ezgi Apartmanı davası avukatlarından Rezan Epözdemir, “Türk Ceza Kanunu’nun 257. maddesi uyarınca bu bilirkişiler hakkında görevi kötüye kullanma suçundan savcılık şikâyeti yaptık. Aynı zamanda Bilirkişi Bölge Kurulu’na başvuru yaptık. Hazırladıkları rapor dosya münderecatıyla, dosyadaki delillerle, Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin raporuyla örtüşmüyor” dedi. Epözdemir heyetin henüz Ezgi Apartmanı dosyasına çekilme dilekçesi vermediğini de söyledi. (DHA)