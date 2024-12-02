Ezgi Zerkin davasında 400 bin TL tazminat

Yayınlanma: 02.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 02.12.2024 - 04:00

Ezgi Zerkin İzmir’de boşanma aşamasındaki eşi Deniz Özarslan tarafından vurularak öldürüldü. Zerkin’in defalarca hukuk yollarına başvurduğu ve koruma kararı aldırdırdığı belirtilirken, ailesi 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un ihmal edildiği gerekçesiyle konuyu yargıya taşıdı.

İlk derece mahkemesi, Zerkin’in ölümündeki ihmallerden dolayı İçişleri Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na 400 bin liralık manevi tazminat cezası verdi.

Cumhuriyet’e konuşan Zerkin ailesinin avukatı Bedriye Kurtuluş Türk, “Bu davayı açarken de bedeli aslında biraz sembolik belirledik. Çünkü belirleyeceğimiz hiçbir bedel Ezgi’yi geri getirmeyecekti. Bu, kadınların yaşam hakkının korunması, 6284’ün etkili uygulanması adına önemli bir karar” dedi.